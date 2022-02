Emmanuel Macron s'entretiendra "dans les prochaines heures" avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président américain Joe Biden sur la crise entre Russie et Ukraine, a annoncé l'Elysée dimanche, dans la foulée d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine et d'un appel avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président français pourrait également s'entretenir avec les Premiers ministres britannique Boris Johnson et italien Mario Draghi, ainsi que "d'autres partenaires proches", a ajouté la présidence, après avoir dit que les chefs de l'Etat russe et français sont d'accord pour "intensifier les efforts diplomatiques" pour préserver la paix.