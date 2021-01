Il y a un an (le 11 janvier), le sultanat d’Oman enterrait Qaboos, celui qui fut son souverain pendant presque 40 ans de ce pays du Golfe persique qui se démarque de ses voisins comme les Émirats arabes unis. Sous l’impulsion de Qaboos, un homme d’une grande érudition et d’une profonde sagesse, le pays n’avait pas cédé aux sirènes des constructions plus audacieuses les unes que les autres. À Oman, pas de gratte-ciel mais des petites maisons blanches, pas de grands centres commerciaux de luxe bling-bling mais un tourisme tourné depuis des années vers le respect de l’environnement et un superbe opéra à Mascate construit à l’initiative du sultan mélomane.