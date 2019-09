L'émission Quotidien a interrogé Ségolène Royal sur un aller-retour express en avion privé datant de juillet 2018 pour inaugurer un bateau de croisière de luxe.

L'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 est désormais ambassadrice des pôles et représente la France au Conseil de l'Arctique. Il s'agit en fait d’un forum intergouvernemental dévolu à la région et le lieu d’expression des positions diplomatiques et politiques des pays ayant une partie de leur territoire dans cette zone.

D'après Mikaa Mered, professeur de géopolitique spécialiste des zones polaires, Ségolène Royal ne particpe pas vraiment à ces réunions. En effet, les journalistes de l’émission Quotidien se sont procurés les PV des réunions et, surprise, aucuns ne font mention de sa présence. Elle s’est alors défendue et a dénoncé des “affirmations mensongères”. “Je ne me balade pas pour le plaisir, comme d’autres peut-être le font. Je fais attention aux déplacements, qu’ils soient vraiment utiles. Et je fais attention au bilan carbone”, répond-elle, de manière assez virulente.

Valentine Oberti, la journaliste de l’émission présentée par Yann Barthès, a mis la pression à l'ambassadrice des pôles en sortant des documents qui prouvent qu’elle a effectué un aller-retour express à Reykjavik, la capitale de l'Islande, en juillet dernier pour inaugurer le Lapérouse, un bateau de croisière de luxe. Pas forcément utile comme déplacement.

Prise au piège, Ségolène Royal a répondu que le voyage n’avait pas été financé par de l’argent public. Pas sûr que cela suffise pour s'en sortir.