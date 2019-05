Les rues de Los Angeles ont été le théâtre d'une incroyable course-poursuite ce mardi soir.





Tout a commencé lorsqu'une dame, au volant d'un camping-car, a refusé de s'arrêter suite à une infraction mineure constatée par la police. Ivre, celle-ci a préféré tenter de s'enfuir en appuyant sur l'accélérateur. Problème : elle a embouti des arbres et plusieurs voitures sur son passage.





Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus, l'avant du camping-car ne tient plus qu'à un fil tandis qu'une des voitures percutées ressemble maintenant plus à un tas de ferrailles qu'à un véhicule.





Au beau milieu de cette épopée, l'un des deux chiens présents dans le camping-car, sans doute apeuré, n'a pas hésité à sauter par-dessus bord.





Finalement, la dame a pu être arrêtée par les services de police après d'avoir percuté l'arbre de trop et tenté de prendre la fuite à pied. Ses deux chiens sont pris en charge par des services de protection animale.