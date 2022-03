Depuis plusieurs jours, une photo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Peut-être l'avez-vous déjà vue passer dans votre fil d'actualité ? Il s'agit d'un cliché sur lequel on peut apercevoir une fillette assise sur l'appui de fenêtre d'une maison presque entièrement détruite, une arme entre les mains. Une photo qui a été largement partagée et qui a été considérée par certains comme un symbole de la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. De fait, la contradiction entre l'innocence de la petite fille, une sucette en bouche, et la violence du conflit est très parlante. Pourtant, cette photo n'est qu'une mise en scène, elle a même été prise avant le début du conflit.

Le photographe à l'origine du cliché, Oleksii Kyrychenko, a tenu à rétablir la vérité à travers un long message posté sur Facebook le 13 mars dernier. Il révèle ainsi qu'avant la guerre, il vivait avec sa femme et ses trois enfants dans une petite ville près de Kiev. Ingénieur de métier, il a fait de la photographie son hobby. "La tension était très grande ces dernières semaines avant la guerre. L’Occident et les services secrets nous parlaient d’une guerre inévitable, mais nous n’y croyions pas. (...) J’ai décidé de faire des photos qui pourraient attirer l’attention sur cette guerre. Je souhaitais montrer à quoi pourrait ressembler l’Ukraine dans un avenir proche."

Le 22 février dernier, soit deux jours avant le début de la guerre, Oleksii Kyrychenko a donc décidé de prendre sa fille de 9 ans en photo devant un bâtiment abandonné. L'arme utilisée est celle du photographe et n'était bien entendu pas chargée. “Il y a quelques jours, j’ai publié cette photo dans un groupe Facebook ukrainien et soudain, elle s’est répandue dans le monde entier et est devenue virale. Elle a même été repostée par Donald Tusk dans son tweet au Parlement européen. Maintenant, l’attitude à l’égard de ces photos diffère complètement dans la mesure où le monde a vu le vrai visage de l’invasion russe", a-t-il expliqué.

Avec la guerre, Olesksii et sa famille ont été contraints de quitter leur maison. Ils vivent à présent chez des amis en Ukraine occidentale. Le photographe a décidé de s'inscrire à la comptabilité militaire, mais n'a pour le moment pas encore été mobilisé.