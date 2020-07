Méfiez-vous de la technique irlandaise, préviennent les autorités françaises.

Le moment tant attendu du départ approche et tout est prêt pour emprunter la route des vacances. Les soucis sont derrière vous et vous voilà en voiture pour d’autres aventures. Parfait, mais attention ! Qui dit "Vacances, j’oublie tout", ne dit pas qu’il faut laisser votre méfiance de côté. Gardez bien en tête que les personnes malveillantes peuvent aussi emprunter la route du soleil. Raison pour laquelle la gendarmerie de Haute-Marne (est de la France) met en garde face à une recrudescence d’arnaques sur les autoroutes. On en déplore chaque année. Mais cette fois, les gendarmes français attirent votre attention sur la technique à l’Irlandaise.

Le modus operandi est en réalité peu innovant : les escrocs tentent de jouer sur votre bon cœur. Ils s’habillent comme des touristes, s’équipent de la sorte aussi et prétextent une panne. "Parlant un anglais impeccable", comme le soulignent les gendarmes français, ces voleurs vous font croire qu’ils ont besoin d’argent pour contacter leurs proches et pour pouvoir se débrouiller le temps d’être pris en charge. "Ne vous inquiétez pas, on vous remboursera. Voici nos coordonnées."

C’est la phrase qu’ils sortent à chaque fois, avertit la gendarmerie française.

Trop de vacanciers craquent face à un tel désarroi et tombent dans le piège de ces escrocs.

Des escrocs qui n’hésitent d’ailleurs pas à jouer leur numéro en étant accompagnés d’enfants pour paraître davantage crédibles. Ne vous laissez donc pas amadouer.

À côté de cette technique, celle du pneu crevé est toujours utilisée, elle aussi. Le principe varie peu : les voleurs vous font croire qu’ils viennent d’être victimes d’une crevaison, ils font de grands gestes pour vous arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. Pendant que vous vérifiez avec l’un d’entre eux ce qu’il en est du pneu, le complice se charge de vider votre véhicule de tout ce qu’il trouve d’intéressant (argent, téléphones, tablettes, etc.).

Vous voilà donc prévenus et que cela ne vous empêche pas de profiter de vos vacances bien méritées.