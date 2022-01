Le chantre de la "Remontada" Arnaud Montebourg a annoncé mercredi dans une vidéo qu'il se retirait "de la course présidentielle", n'ayant "pas réussi à réunir dans un programme commun (sa) candidature à d'autres candidatures" de gauche.

Dans une vidéo le montrant marchant sur les hauteurs du site de Bibracte (Saône-et-Loire), il explique: "le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, (...) de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle". Le candidat de gauche, qui avait porté so projet sous le thème de la "Remontada", était crédité autour de 1% des intentions de vote par les sondages.