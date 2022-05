La police néerlandaise a arrêté trois membres d'un gang responsables d'une série d'attaques à l'explosif sur des distributeurs automatiques de billets (DAB) en Allemagne, qui leur avait rapporté près d'un million d'euros, a annoncé jeudi Europol.

Utilisant généralement des véhicules volés, ils opéraient en pleine nuit et faisaient sauter le distributeur avant de récupérer l'argent. Leurs attaques sur huit DAB en octobre et novembre 2021 leur avaient rapporté 958.000 euros, a précise Europol.

Cette technique s'est répandue en Allemagne ces dernières années.

En septembre 2021, les polices néerlandaise et allemande avaient démantelé un gang de braqueurs qui réalisait aussi des tutoriels vidéo expliquant comment faire exploser des distributeurs de billets, qu'ils revendaient ensuite en personne à d'autres braqueurs.

Ils commandaient différents modèles de guichets automatiques et enregistraient des tutoriels sur la façon de les faire exploser le plus efficacement. Un des membres du gang avait été tué et un autre grièvement blessé lorsqu'un essai avait mal tourné, à Utrecht aux Pays-Bas.

Cela avait permis de finir par arrêter neuf personnes, accusées d'au moins 15 attaques de distributeurs en Allemagne, pour un butin de 2,15 millions d'euros.