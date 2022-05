Il y a quelques jours, AOC a poussé un petit coup de gueule sur Twitter. “Fatiguée de subir le stress collectif d’une potentielle explosion des crimes haineux parce qu’un milliardaire aux problèmes d’ego a le contrôle unilatéral sur une énorme plate-forme de communication et en fait n’importe quoi parce que Tucker Carlson et Peter Thiel l’ont emmené à dîner et qu’il s’est senti spécial”, écrivait-elle.

Cela lui a valu la réponse d'Elon Musk, qui a récemment racheté Twitter. “Arrêtez de me draguer, je suis très timide”, a-t-il retweeté.

La parlementaire américaine ne le visait pas lui mais plutôt Marc Zuckerberg, le patron de Facebook. "Je parlais de Zuckerberg mais OK", répondit la jeune femme de 32 ans au milliardaire avant de supprimer son commentaire, afin "d'éviter de donner aux gens qui ont des problèmes massifs d’ego comme celui-ci de l’attention et des réponses sur Twitter pour lesquelles ils meurent d’envie."

Mais dès le lendemain, elle repartageait la discussion sur son compte Twitter.