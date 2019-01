L'Europe est en passe de battre le "record de la honte", en refusant d'accueillir une trentaine de migrants, ballottés en Méditerranée depuis leur sauvetage au large de la Libye le 22 décembre par le Sea-Watch 3, qui navigue sous pavillon néerlandais, ont dénoncé vendredi plusieurs ONG.

"Cela fait maintenant 14 jours qu'ils sont laissés à l'abandon en mer. Un nouveau record de la honte", a affirmé sur Twitter un collectif d'associations humanitaires et de défense des droits de l'Homme.

Et les conditions n'ont cessé de s'aggraver en raison de fortes vagues et du froid, obligeant jeudi le Sea-Watch 3, navire affrété par une ONG allemande, à s'abriter derrière les côtes maltaises. Les autorités de La Valette ont donné leur accord, refusant toutefois que le navire accoste.

Trois enfants âgés de un, six et sept ans, "vomissent continuellement, et risquent l'hypothermie et la déshydratation," a pourtant affirmé Alessandro Metz, un des responsables de ce collectif.

Un nouvel équipage et des vivres sont arrivés vendredi. En plus des trois enfants, trois adolescents non accompagnés et quatre femmes, originaires du Nigeria, de la Libye et de la Côte d'Ivoire, se trouvent à bord.

Une autre ONG allemande, Sea-Eye, a indiqué avoir également un de ses navires bloqué au large des côtes maltaises avec à son bord 17 migrants qui attendent depuis le 29 décembre l'autorisation de débarquer.