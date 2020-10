Les cinq millions d'habitants de Melbourne sont soumis depuis plus de 100 jours à des restrictions drastiques destinées à lutter contre une vague incontrôlée de cas de Covid-19. Les autorités ont levé dimanche la mesure qui limitait à deux heures le temps que pouvaient passer les gens hors de leur domicile afin de se livrer à des activités autorisées. Ils ont également étendu à 25 kilomètres la distance qu'ils peuvent parcourir pour pratiquer des exercices physiques, acheter des produits de première nécessité et exercer les professions jugées essentielles à la société.

Daniel Andrews, le Premier ministre de l'État de Victoria, qui comprend Melbourne, a cependant rejeté les appels de plus en plus nombreux lancés en faveur d'une levée de toutes les restrictions de déplacements et d'une réouverture plus large des restaurants et autres commerces. Il a affirmé que le 1er novembre, si les cas de contaminations restaient sous contrôle, la mesure imposant aux habitants de rester chez eux pourrait être levée et les restrictions liées aux commerces assouplies. Ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas quotidiens dans l'Etat de Victoria a chuté à moins de dix, après avoir atteint plusieurs centaines en août. Le coronavirus avait refait son apparition en juin dans cet Etat alors que d'autres régions d'Australie avaient réussi à contenir l'épidémie, notamment la Nouvelle-Galles du Sud voisine, qui comprend Sydney.