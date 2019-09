Le pronostic vital n'est plus engagé pour les trois personnes grièvement blessées dans l'attaque au couteau de samedi à Villeurbanne, a annoncé dimanche le procureur de la république de Lyon, Nicolas Jacquet. "Deux des trois victimes sont toujours hospitalisées. Leur pronostic vital n'est plus engagé", a indiqué le procureur, rappelant que le bilan "lourd" de cette attaque est de un mort - un Savoyard de 19 ans - et huit blessés.

L'assaillant de Villeurbanne, un Afghan âgé d'une trentaine d'années, a reconnu "partiellement les faits" tout en tenant des propos "incohérents et confus" disant notamment "avoir entendu des voix insulter Dieu et lui donnant l'ordre de tuer", a fait savoir le procureur de la République de Lyon.

Bénéficiant d'une carte de séjour temporaire en France, il avait consommé une importante quantité de cannabis avant l'agression, a encore précisé Nicolas Jacquet lors d'une déclaration à la presse.

"Il pensait également avoir reconnu dans sa première victime un individu avec lequel il était en contentieux lors de son passage en Angleterre il y a quelques années (...)", a ajouté le procureur.

Une première évaluation psychiatrique a été réalisée lors de sa garde à vue. Celle-ci a révélé "un état psychotique envahissant avec délires paranoïdes à thématiques multiples dont celles du mysticisme et de la religion", a-t-il détaillé.

Sur son parcours, l'homme est connu sous "deux identités avec trois dates de naissance", indiquant qu'il aurait 33, 31 ou 27 ans. Il est entré une première fois en France mineur, puis de nouveau en juin 2016.