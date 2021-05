L'attaque à main armée qui a visé un véhicule de transport de biens à Amsterdam a été commise par des hommes venant de Belgique et de France, a indiqué jeudi le chef de la police Frank Paauw.

"Ce sont des personnes provenant du milieu de la haute criminalité", a-t-il expliqué à la chaîne NOS. "Cela rappelle les importants braquages de 2011 commis par la bande Scarface, également très violents. On voit plus souvent ce genre de faits dans des groupes venant de France et de Belgique."

Six suspects du vol spectaculaire ont été arrêtés pour le moment. Deux ont été blessés tandis qu'un septième suspect est décédé. La police recherche au moins deux autres personnes en fuite.

Les auteurs ont attaqué un véhicule de transport de biens contenant des métaux précieux d'une valeur de 50 millions d'euros. "C'était de l'or de bijoutiers et d'autres objets de valeur. Nous pensons que tout le butin volé a été récupéré", a ajouté Frank Paauw.