Non loin de là, Recep Tayyip Gültekin et Mikail Özen, deux jeunes musulmans, étaient en train de prendre un café non loin du lieu de l'attentat. “Tout à coup, il y a eu des coups de feu tout autour de nous”, explique Mikail Özen dans la vidéo témoignage qui a créée un véritable buzz sur la toile.

Les deux jeunes amis, semi-professionnels d’arts martiaux (MMA), se sont alors dirigés vers le lieu de l'une des fusillades. Après avoir vu plusieurs personnes blessées au sol et aidé une vieille dame à se mettre en sécurité, les deux héros ont aperçus un policier blessé par balle au sol.

"Nous ne pouvions pas rester là à regarder. Nous avons donc couru jusqu’à lui et nous l’avons aidé à rejoindre une ambulance”, explique-t-il, avant d'ajouter un message de paix et d'unité, "Je souhaiterais dire une chose de plus : nous, les musulmans originaires de Turquie haïssons toute forme de terrorisme. Nous sommes avec l’Autriche, nous sommes avec Vienne. Quoi qu’il arrive, nous sommes toujours prêts à aider.”

Reçus par l'ambassade de Turquie

Mikail Özen et Recep Tayyip Gültekin ont été accueillis ce mardi par l’ambassadeur turc à Vienne. Le ministre de l’intérieur autrichien a lui reconnu, mais sans les citer, le rôle d’assistance joué par les deux jeunes dans la fusillade. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également tenu à les féliciter par téléphone.