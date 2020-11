L’ex-commissaire Jean-Marie Brabant analyse les images du terroriste Kujtim Fejzulai.

Avant l’attentat, Kujtim Fejzulai, 20 ans, avait publié une photo sur son compte Instagram. Il y exhibait ses armes. Lundi à 20 h, il entamait son attaque près d’une synagogue armé d’un fusil automatique, d’un pistolet et d’une machette.

C’est ainsi que l’islamiste a parcouru les rues de Vienne, avec une fausse ceinture d’explosifs, et a blessé 17 personnes en tirant au hasard avant d’être neutralisé et abattu par la police. La chasse à l’homme avait débuté après que des coups de feu ont été entendus à six endroits de la ville.

(...)