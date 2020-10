Attentat avorté de Villejuif: les questions sans réponse de la famille d'Aurélie Châtelain

"En venant ici on pensait avoir des réponses. Finalement, je n'en ai pas. On n'en saura pas plus. Ça fait mal", lâche, la voix étranglée par le chagrin, la belle-mère d'Aurélie Châtelain, la jeune femme assassinée en 2015 en marge du projet d'attentat avorté contre une église de Villejuif.