Un acolyte d'Anis Amri, auteur d'un attentat au camion-bélier sur un marché de Noël à Berlin en décembre 2016, aurait été en contact avec le cerveau des attentats de Paris, commis en novembre 2015.

C'est ce que rapporte vendredi le journal allemand Der Spiegel sur base de l'enregistrement d'une conversation téléphonique dans laquelle le Français Clément B. dit s'être entretenu avec Abdelhamid Abaaoud. Le Français Clément B. avait été arrêté en avril 2017 à Marseille, suspecté d'avoir voulu commettre un attentat à l'explosif à l'automne 2016 avec Anis Amri et l'islamiste Magomed-Ali C. Le trio avait toutefois renoncé à son projet après que la police berlinoise eut mis la main sur Magomed-Ali C. C'est alors qu'Anis Amri avait entrepris de commettre un attentat au marché de Noël de Berlin, causant la mort de 12 personnes en décembre 2016.

La présidente du groupe de la gauche au sein de la commission d'enquête parlementaire sur l'attentat de Berlin, Martina Renner, a exigé que les liens éventuels entre Amri et les auteurs des attentats de Paris soient clarifiés. "On soupçonne que les services de renseignements étaient déjà au courant de ces relations éventuelles depuis longtemps", a-t-elle dit.

La commission d'enquête devrait prochainement avoir accès aux documents des enquêtes allemandes qui ont été menées dans la foulée des attentats de Paris.