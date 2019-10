Près de quatre ans après ces attaques qui furent les plus meurtrières de la vague d'attentats djihadistes en France, les magistrats ont annoncé ce lundi leur intention de clore l'information judiciaire, ouvrant un délai d'un mois pour les observations des parties et pour les réquisitions du parquet national antiterroriste (PNAT), avant une décision finale des juges sur la tenue, pas avant un an, d'un procès.