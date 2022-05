Cela reste une zone d’ombre des enquêtes sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars 2016 à Maelbeek et Zaventem. D’où venaient les armes utilisées sur les terrasses parisiennes et au Bataclan ? Et celles qu’ont détenues dans leurs planques les terroristes qui frapperont à Bruxelles ?

Pour ces dernières, le mystère est d’autant plus épais que toutes n’ont pas été retrouvées. Les enquêteurs ont mis la main sur les armes utilisées contre la police rue du Dries à Forest. Mais ils ignorent le sort des armes détenues dans la planque de Schaerbeek d’où partiront deux terroristes vers l’aéroport. Leur existence est attestée par des photos.