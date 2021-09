Le 11 septembre 2001, il est 8 h 46 à New York quand un avion percute la Tour nord du World Trade Center. À 9 h 03, un deuxième avion, lancé à 950 km/heure, éventre la Tour sud. Plus de 3 000 personnes trouveront la mort dans ces attentats revendiqués par Al-Qaïda, sans compter les milliers d’autres qui développeront de graves pathologies, notamment des cancers, après avoir inhalé des fumées toxiques.

Après la catastrophe, les aéroports et compagnies aériennes ont opéré de drastiques changements dans leur organisation. On ne voyage plus comme avant. Secteur aérien ou passagers, on est tous concernés.

Pour les voyageurs, faire ses valises est devenu un vrai casse-tête.