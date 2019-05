41 personnes ont trouvé la mort après l'atterrissage d'urgence d'un avion Aeroflot à l'aéroport de Cheremetievo à Moscou. Mais sans l’intervention de Tatyana Kasatkina, le bilan aurait sans doute été encore plus lourd.





L'hôtesse de l'air a raconté dans les médias britanniques, dont le Sun, comment elle avait procédé pour évacuer un maximum de passagers. "Tout le monde s'est levé de son siège et s'est mis à avancer, alors que l'avion était toujours en mouvement à une vitesse considérable. J'ai vu une femme qui était au téléphone avec quelqu'un et qui disait 'On est feu, on est en train de tomber'."





Sans trop réfléchir, Tatyana a alors suivi son instinct. "J'ai donné des coups de pieds dans la porte pour l'ouvrir et j'ai poussé les passagers vers l'extérieur. Pour que les choses aillent plus vite, je les ai empoignés un par un pour les jeter sur le toboggan. Tout a été tellement vite. La fumée était déjà noire. Les derniers passagers rampaient pour sortir de l'avion." Un des collègues de Tatyana n'a malheuresement pas survécu à l'accident.





"Je remercie Dieu et l'hôtesse de l'air qui m'a sauvé", a pour sa part souligné Dmitry Khlebnikov, l'un des 37 passagers qui a survécu. "Ils ont été tout le temps avec nous. Ils nous ont aidés à monter sur le toboggan et à sortir. Il faisait sombre et extrêmement chaud à l'intérieur."