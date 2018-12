Ce dimanche, 40 millions de Congolais auraient dû participer aux scrutins présidentiel, législatifs et provinciaux en République démocratique du Congo. Mais un peu plus d’un million d’électeurs seront finalement privés de ce scrutin, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) ayant décidé mercredi, d‘exclure les circonscriptions de Beni et Butembo (Nord-Kivu) pour insécurité et risques liés à l’épidémie d’Ebola et la circonscription de Yumbi (Maï-Ndombe) pour insécurité.

Les électeurs de ces espaces seront invités à voter en mars prochain, alors que le nom du prochain président sera annoncé le 15 janvier et qu’il prendra ses fonctions le 18 du même mois.

Depuis jeudi, (...)