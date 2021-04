Alors qu'en Belgique les restaurants, cafés et bars sont toujours fermés, le Luxembourg débute aujourd'hui une phase de déconfinement. En effet, la semaine dernière, le parlement a validé la réouverture des terrasses de bars, cafés et restaurants.

Le secteur Horeca était à l'arrêt depuis le 23 Novembre dernier, mais les restaurateurs et autres cafetiers peuvent désormais servir les clients, en terrasse uniquement. Comme au Portugal, cette réouverture se fait sous conditions: pas plus de deux personnes par table, sauf si elles sont issues d'un même foyer, les tables doivent être distantes de 1,5 m ou séparées par des plexiglas, le masque est obligatoire pour les serveurs et les clients qui ne sont pas assis.

Des mesures qui plaisent aux restaurateurs, mais aussi aux clients malgré les conditions hivernales: "On est vraiment ravis d’être de retour même sous la neige. C’est une mesure très symbolique, mais c'est important de donner de l’espoir. Malgré la neige, on est là.", a expliqué une client à nos confrères de RTL.