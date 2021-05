La police de l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud a confirmé avoir privé de liberté les individus après avoir mené une enquête au sujet du kidnapping présumé du quinquagénaire à Sydney le 14 avril dernier.

L'ancienne star du cricket aurait été forcée d'entrer dans un véhicule et emmenée dans une propriété privée au sud-ouest de Sydney. L'homme y aurait été agressé et menacé par une arme à feu, selon la police. Il aurait ensuite été emmené dans un autre lieu une heure plus tard avant d'être libéré.

La police n'a pas directement confirmé l'identité de la victime, mais le nom de l'ancien joueur Stuart MacGill est largement rapporté dans les médias australiens, dont le média public ABC et le quotidien Sydney Morning Herald.

Le joueur réputé a joué 44 test-matchs entre 1998 et 2008. Il gère désormais un restaurant à Sydney, selon la presse locale.