La mesure va s'appliquer à l'ensemble de l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, a annoncé Dan Andrews, le Premier ministre de l'Etat.

Cette décision va porter à 12 millions le nombre d'Australiens soumis à une obligation de confinement, puisque les cinq millions d'habitants de Sydney sont aussi confinés depuis fin juin.

L'Australie s'efforce en ce moment de venir à bout d'une flambée de cas du variant Delta qui a contaminé près d'un millier de personnes en un mois.

M. Andrews a dit avoir pris la décision d'un cinquième confinement "le cœur lourd", mais estimé qu'il s'agissait d'une "absolue nécessité" pour l'Etat de Victoria.

"Rien dans cette épidémie n'est juste", a-t-il dit en observant que 12 cas recensés dans l'Etat impliquaient désormais que 10.000 personnes soient testées.

"On a qu'une seule fois l'occasion d'agir vite et bien", a-t-il dit aux journalistes. "Si vous attendez, si vous hésitez, si vous doutez, alors viendra un moment où vous regarderez en arrière en vous disant que vous auriez dû en faire plus, plus tôt."

Le confinement débutera jeudi soir pour une période de cinq jours.

L'Australie a longtemps été encensée pour ses bons résultats initiaux dans la gestion de la pandémie, qui ont essentiellement été dus à la fermeture très stricte des frontières de l'immense île-continent.

Mais la campagne de vaccination est extrêmement lente, au point que moins de 10% de la population est vaccinée, au moment où nombre de pays développés commencent à envisager le monde d'après.

Contrairement à beaucoup de pays qui tentent de contrôler la circulation du virus, l'Australie a opté pour une stratégie de zéro cas.