Les stars se mobilisent pour venir en aide aux victimes.

Les effroyables feux de forêt qui ravagent la Nouvelle-Galles du Sud (sud de l’Australie) ont causé le décès d’un homme samedi, journée qui avait été annoncée comme très dangereuse par les autorités. Six personnes sont portées disparues et des centaines de maisons ont été détruites lors de ces 24 heures, alors que des évacuations sont encore en cours.

Face à ces feux de forêts toujours plus destructeurs, le Premier ministre Scott Morrisson a annoncé samedi avoir fait appel à 3 000 militaires réservistes afin de lutter au mieux contre les feux de forêt. "Cette décision permet d’avoir plus d’hommes sur le terrain, plus d’avions dans le ciel, plus de navires en mer", a déclaré M. Morrison, critiqué pour sa gestion de ces incendies meurtriers qui durent depuis le mois de septembre.

Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien aux victimes affluent de toutes parts. De nombreux appels aux dons ont également été lancés. Pour aider la population et les autorités, de nombreuses personnalités ont aussi décidé d’apporter leur soutien financier aux victimes des incendies. Le joueur de tennis australien Nick Kyrgios a été l’un des premiers à réagir, s’engageant à verser 200 dollars australiens pour chacun de ses aces. D’autres joueurs lui ont ensuite emboîté le pas, comme la numéro 2 mondiale Karolina Pliskova.

La reine Elizabeth II s’est elle dite "très attristée" par ces incendies, saluant le travail des secours qui sont sur la ligne de front. Son petit-fils le prince Harry et son épouse, Meghan, qui ont visité l’Australie l’an passé, ont aussi manifesté leur préoccupation pour le pays confronté à une situation d’urgence sans précédent. "La crise environnementale globale a désormais été décrite comme ‘écocide’. Il est facile de se sentir impuissant, mais il y a toujours une façon de contribuer", a indiqué le couple sur les réseaux sociaux, invitant ceux qui le peuvent à faire, comme eux, une donation.

Le monde du cinéma et de la musique a également fait part de sa sympathie envers les victimes. L’actrice oscarisée australienne Nicole Kidman a versé 500 000 dollars australiens (310 000 euros). "Le soutien, les pensées et les prières de notre famille accompagnent tous ceux qui sont touchés par les incendies partout en Australie", a-t-elle écrit sur Instagram. La chanteuse américaine Pink a annoncé avoir versé un montant équivalent.