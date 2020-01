Des orages sont prévus dans plusieurs régions d'Australie, lundi, dont dans celles ravagées par les incendies, alors que les feux de forêt continuent dans de brûler à l'est et au sud-est du pays empêtré dans la sècheresse.

Le bureau météorolgique australien a émis un "avertissement sérieux aux orages" anticipant des vents violents, de la grêle conséquente et de fortes pluies sur de larges parties de la Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria, ainsi qu'au sud du Queensland. Un risque d'inondation n'est pas exclu.

Dans la capitale Canberra, un épisode orageux à déjà donné lieu à des chutes de grelons durant 15 minutes, parfois de la taille de balles de golf, couvrant même le gazon devant le parlement. Dimanche, la ville de Melbourne (Victoria) a connu le même sort avec des voitures et propriétés endommagées par ces boules de glace.

En cours de week-end, la pluie tombée sur certaines régions touchées par les feux de forêt a donné un peu de répit aux pompiers, sur le terrain depuis septembre, même si 68 foyers sont encore répertoriés en Nouvelle-Galles du Sud et 27 au Victoria.

Les trombes d'eau dans l'Etat du Queensland dès vendredi ont déclenché des inondations rapides, forçant l'évacuation de certains résidents et causant aussi la fermeture de plusieurs autoroutes. Toutefois, beaucoup saluaient l'arrivée de la pluie avec des images de célébrations postées sur les réseaux sociaux. Environ 100 millimètres de pluie ont été enregistrés dans les régions en proie à la sécheresse dans cet Etat au nord-est du pays.

Pourtant, les averses ne signifient pas la fin de la sécheresse dans l'Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud alors que d'énormes tempêtes de poussière ont balayé l'ouest de l'Etat, entre Broken Hills et Dubbo à l'intérieur des terres. Des coupures d'électricité ont été constatées dans plusieurs petites localités de l'Outback durant cet épisode, alimenté par des vents de plus de 100km/h. Les résidents, qui escomptaient des nuages de pluie, ont partagé des images impressionnantes des nuages de poussière, exprimant leur déception de ne pas voir venir la pluie à la place, comme l'avait annoncé le bureau météorologique.

Des espèces menacées durement frappées par le feu

Les feux en Australie ont brûlé plus de la moitié de l'habitat connu de 100 plantes et animaux menacés, dont 32 espèces en danger critique d'extinction, a annoncé lundi le gouvernement. Plus d'un milliard d'animaux ont péri dans la vague sans précédent d'incendies qui a ravagé l'est et le sud de l'île pendant des mois, brûlant une étendue plus grande que celle du Portugal.

Un bilan précis pour la faune et la flore ne sera établi que dans plusieurs semaines, car il reste des feux et certaines zones brûlées sont encore trop dangereuses à explorer, selon les autorités.

Mais le ministère de l'Environnement et de l'Energie a d'ores et déjà publié une liste préliminaire des espèces menacées de plantes, animaux et insectes qui ont perdu plus de 10% de leur habitat répertorié.

Plus de 80% des habitats connus ou probables de 49 espèces ont subi les flammes, tandis que 65 autres espèces ont vu 50 à 80% de leurs aires de peuplement affectées.

"Certaines espèces sont plus vulnérables au feu que d'autres et certaines zones ont été plus gravement brûlées que d'autres, donc une analyse plus approfondie sera nécessaire avant de pouvoir évaluer pleinement l'incidence des incendies sur le terrain", a déclaré Sally Box, commissaire aux Espèces menacées.

Les espèces menacées victimes des incendies comprenaient 272 plantes, 16 mammifères, 14 grenouilles, neuf oiseaux, sept reptiles, quatre insectes, quatre poissons et une araignée, a indiqué le ministère.

Sur les 32 espèces en danger critique d'extinction touchées par les incendies, la plupart étaient des plantes, et il y avait également des grenouilles, des tortues et trois types d'oiseaux, a-t-on ajouté de même source.

Sur le plan humain, la crise des feux de forêts a fait 28 morts. Ils ont détruit de vastes superficies de forêts vierges, décimé du bétail dans les fermes et détruit quelque 2.000 maisons.

L'ornithorynque sous forte pression à cause du climat

Les sécheresses et autres manifestations du réchauffement climatique exercent en Australie une pression de plus en plus forte sur la population d'ornithorynques, au point de les pousser vers l'extinction, avertissent des chercheurs dans une étude publiée lundi. Ce mammifère unique a déjà disparu de 40% de son habitat historique dans l'est de l'Australie en raison de sécheresses, de l'aménagement du territoire, de la pollution ou encore de la construction de barrages qui fragmentent ses lieux d'habitation, selon ces scientifiques du Centre pour les sciences de l'écosystème de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW).

Ils estiment que, si les menaces actuelles se maintiennent, les populations d'ornithorynques pourraient s'effondrer de 47 à 66% au cours des 50 prochaines années. En prenant en compte la dégradation des conditions climatiques liée au réchauffement, les populations pourraient même avoir baissé de 73% en 2070.

L'ornithorynque est actuellement considéré par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme une espèce "quasi menacée". Mais les chercheurs de l'UNSW estiment que la dégradation de l'état des cours d'eau liée à la baisse des précipitations et aux vagues de chaleur assombrit l'horizon pour l'espèce.

"Ces dangers exposent l'ornithorynque à des extinctions localisées, car ils seront incapables de repeupler certaines régions", a expliqué Gilad Bino, principal auteur de l'étude.

Il est selon les chercheurs "urgent" de mener une étude nationale des risques pesant sur la population de ces mammifères pour évaluer si l'espèce doit être considérée comme "vulnérable" et s'il faut mettre en place des stratégies de protection pour "minimiser les risques d'extinction".

L'étude estime que la population totale a chuté de 50% depuis la colonisation de l'île par les Européens il y a deux siècles. Une précédente étude publiée en novembre 2018 faisait état d'une baisse de 30% sur cette période, et estimait la population à 200.000 individus.

Cette étude est publiée au moment où le pays est confronté à de très graves feux de forêt, liés à la sécheresse et aux vagues de chaleur, qui ont déjà réduit en cendres une étendue plus grande que le Portugal.

Animal nocturne, farouche, l'ornithorynque, un des rares mammifères qui pond des oeufs, ne se rencontre plus aujourd'hui que dans l'est de l'Australie. Il se nourrit de vers, d'insectes et de petits crustacés.

Pourvu d'une gueule en bec de canard, d'une épaisse fourrure, de pattes et d'une queue semblables à celles du castor, il est inoffensif à ceci près que les pattes des mâles adultes sont recouvertes d'aiguillons dont le venin paralysant peut être très douloureux pour l'homme.