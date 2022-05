L'enfant a été retrouvé, mais l'auteur est en fuite. La mère de l'enfant était sortie de la voiture pour faire une course lorsque le voleur a pris la tangente avec sa voiture... et le bébé.

La police a alors mené une importante chasse à l'homme et a diffusé des photos du suspect à l'aide des caméras de surveillance. Après deux heures et demie de recherches, la voiture et le bébé ont été retrouvés dans le quartier. L'enfant semble en bonne santé, mais doit encore être examiné à l'hôpital, selon la chaîne ABC. Le suspect est toujours recherché.