Si les rayons de papier toilette se vident comme chez nous, les Américains ont aussi d’autres priorités.

C’est une vidéo presque comme les autres qui a été publiée sur Twitter il y a quelques jours. La scène se déroule en Californie, et on y retrouve comme un peu partout une file devant un magasin. Sauf que ces clients ne viennent pas s’approvisionner en nourriture, papier toilette, gants ou autres pâtes. Non, il s’agit ici d’un vendeur d’armes à feu.

Même en temps de guerre virale, les Américains ne perdent pas leurs bons vieux réflexes et veulent assurer leur protection si la situation devait dégénérer.





Des scènes similaires ont été observées à New York et Washington notamment, et les magasins d’armes enregistrent une hausse des ventes ces dernières semaines. Dans un reportage diffusé sur une chaîne australienne, la journaliste Amelia Adams, correspondante en Californie, explique qu’elle a pris le temps de parler avec ces dizaines de personnes qui faisaient la file à Los Angeles. On y retrouve aussi bien des personnes qui n’ont jamais possédé d’armes que des experts, mais avec les mêmes craintes. "Les gens deviennent fous ici", justifie un acheteur.





Malheureusement, une arme ne pourra rien faire contre un virus.