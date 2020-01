Les chiens sont des atouts de communication redoutables.

Le procès en destitution visant Donald Trump a provoqué une situation inédite. Alors que les primaires démocrates débutent dans l'Iowa le 3 février prochain, trois des favoris sont coincés à Washington car, en tant que sénateurs, ils font office de jurés dans ce procès historique. Il s'agit de Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar.

Ces derniers tentent donc d'occuper tant bien que mal le terrain en envoyant des représentants faire campagne à leur place. Groupes de rock, athlètes ou proches ont donc été priés de se rendre sur place. Elizabeth Warren a également sorti l'artillerie lourde, en donnant un rôle de premier plan à son chien. Il faut dire qu'à chaque fois qu'il se rend quelque part, le toutou sait se faire remarquer.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Elizabeth Warren met son chien en scène. En mai dernier, elle partageait une tranche de vie que connaissent bien les propriétaires d'animaux. Bailey avait fait une bêtise mais "était désolé". Un post qui a récolté 75.000 likes, soit bien plus que d'autres messages où la sénatrice parlait politique.

"Ils peuvent rendre sympathique le candidat le plus froid"

Si cette histoire peut prêter à sourire, Bailey est avant tout un atout de communication diablement efficace. Comme l'explique le New York Times, les chiens sont "des ambassadeurs de bonne volonté. Ils peuvent rendre plus sympathique le candidat le plus froid. Ce sont également des alliés de poids car ils ne disent rien et ne peuvent donc pas faire de gaffes ". Le journal cite également une étude qui indique que 63,4 millions de ménages américains possèdent un ou plusieurs chiens. Autant d'électeurs qui pourraient voter pour des candidats se montrant sympathiques envers les chiens.

D'autres candidats à la primaire démocrate ont flairé l'affaire et se sont récemment montrés en compagnie d'un chien.

Pete Buttigieg poste régulièrement des nouvelles de ses chiens, Truman et Buddy.

Michael Bloomberg s'est fait filmer en train de saluer un chien d'une bien drôle de façon...