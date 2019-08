On savait qu’un nouveau monde allait voir le jour, on connaît désormais son nom.

Disneyland Paris est en pleine mutation, et les changements sont de plus en plus visibles dans les deux parcs de Marne-la-Vallée. En coulisse, on s’active aussi pour faire ce qui sera le parc d’attractions de demain, notamment du côté de Walt Disney Studios. On le sait, le second parc parisien va s’agrandir dans les années à venir pour accueillir de nouveaux personnages et surtout de nouvelles attractions du monde de Disney.

Parmi celles-ci, on retrouve un monde spécialement dédié aux héros de la série Avengers. On savait que les personnages issus des comics Marvel viendraient poser bagages à Disneyland Paris, et on apprend désormais le nom du monde dans lequel ils évolueront : “Avengers Campus” sera la base des super-héros Marvel.

© Disney



L’expérience se voudra vivante et immersive pour les visiteurs qui auront une participation active dans ce monde qui se base sur l’idée d’une académie pour futurs super-héros, les Avengers cherchant à former la nouvelle génération. “D’une certaine manière, ces nouveaux campus ressemblent aux Avengers eux-mêmes : un groupe de personnes diverses qui se sont associées dans le même but, a déclaré Scott Drake, Directeur Créatif chez Marvel Global Portfolio, Walt Disney Imagineering. Cette collection de lieux uniques, chacun dédiée à une discipline différente, a été réunie pour soutenir la prochaine génération de héros.”

© Disney



Cette annonce a été faite lors de la dernière D23 expo qui s’est déroulée au Anaheim Convention Center, en Californie. Il s’agit d’une convention spéciale qui se déroule tous les deux ans. C’est le moment de dévoiler les grands plans d’investissements de Disney à travers le monde. Car Disneyland Paris ne sera pas le seul parc à connaître des changements, un Avengers Campus étant aussi prévu en Californie dès 2020. Pour le parc français, il faudra attendre un peu plus longtemps, aucune date n’étant dévoilée pour le moment.

En plus de ce campus, on a aussi appris du nouveau sur la future attraction Spiderman qui s’articulera autour du véhicule “Web Slinger” qui permettra de lancer des toiles d’araignée à la manière du super-héros.

Des nouveautés qui devraient attirer du monde dans les mois et années à venir, sans oublier les attractions qui mettront à l’honneur la Reine des Neiges, un peu plus loin dans le parc.