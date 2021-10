L’homme d’affaires a multiplié les casquettes, s’investissant avec plus ou moins de succès dans le sport, la politique ou encore le showbiz. Il est décédé ce 3 octobre. Portrait.

Bien sûr, Bernard Tapie fut d’abord et avant tout un homme d’affaires, négociateur roué et symbole d’une époque où l’argent-roi fut érigé en valeur suprême. Mais il fut aussi un touche-à-tout brillant, mettant son inépuisable énergie au service de ses passions et intérêts successifs. Affaires, politique, sport ou showbiz : Tapie, armé de son inimitable bagout, a laissé une trace indélébile partout où il est passé. Flashback.