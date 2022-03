"Même si nous répondons à la crise en Europe, mon gouvernement soutient fermement une mise en application rapide de la stratégie indo-pacifique", a assuré M. Biden en recevant à la Maison Blanche le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong.

Les États-Unis veulent s'assurer que la région reste "libre et ouverte", a-t-il dit, en référence à la Chine qui souhaite, selon Washington, contrôler les routes commerciales internationales.

M. Lee a appelé à renforcer les liens entre les États-Unis et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), estimant que "cela aide les États-Unis à être présents dans la région Asie-Pacifique, approfondit les relations avec ses nombreux amis et renforce ses intérêts stratégiques dans la région".

Singapour, un pôle commercial régional qui souhaite maintenir de bonnes relations tant avec Pékin que Washington, veut "approfondir" les relations "avec la Chine bien sûr, mais aussi avec d'autres pays", a souligné le Premier ministre de la Cité-État.

L'administration Biden considère la région Asie-Pacifique comme le cœur de sa politique étrangère et de défense pour contrer l'expansion de la Chine.

Les deux premières économies mondiales s'affrontent sur le commerce, les droits humains et sur ce que M. Biden appelle plus largement la lutte entre les autocraties et les démocraties.

Mais les inquiétudes sur la Chine, ou sur le lancement récent d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord, sont éclipsées depuis un mois par l'invasion russe en Ukraine.