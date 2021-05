Le président américain Joe Biden a loué mardi le "courage extraordinaire" de la famille de George Floyd, mort il y a un an sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis.

"La famille Floyd a fait preuve d'un courage extraordinaire, tout particulièrement sa fille Gianna", a indiqué M. Biden dans un communiqué à l'issue d'une rencontre avec plusieurs membres de la famille dans le Bureau ovale.

"A la veille des funérailles de son père il y a un an, Jill et moi-même avions rencontré la famille et elle m'avait dit: 'Mon papa a changé le monde'", a-t-il poursuivi. "Il l'a fait", a-t-il ajouté.

La famille Floyd appelle à "protéger les personnes de couleur"

"Si vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger un oiseau, le pygargue à tête blanche, vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger les personnes de couleur", a lancé le frère de George Floyd, Philonise, après avoir rencontré le président américain et la vice-présidente, Kamala Harris.