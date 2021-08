Ce mardi, le président des Etats-Unis a annoncé qu'il respectait la décision du gouverneur de New York de démissionner. La semaine dernière, il l'avait lui-même appelé à quitter ses fonctions après un rapport officiel accusant Andrew Cuomo d'avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes.

En répondant à un journaliste, Biden a expliqué qu'il respectait la décision du gouverneur. Interrogé ensuite sur le bilan de ce dernier, le président a demandé des précisions. "En termes de comportement personnel ou de ce qu'il a fait en tant que gouverneur ?", a-t-il demandé. Sur le plan professionnel, il a fait du "sacré boulot", a souligné Joe Biden. "Sur l'accès au vote, les infrastructures, et toute une série de choses. C'est pourquoi c'est si triste", selon lui.

Kaitlan Collins, journaliste pour CNN, lui alors demandé s'il pouvait vraiment affirmé que M. Cuomo avait fait un "excellent travail" alors qu'il a été accusé de harcèlement sexuel sur plusieurs femmes. C'est sur cette question que le 46e président des Etats-Unis s'est emporté.

"Doit-il rester gouverneur ? C'est une première question. Et on devrait croire les femmes lorsqu'elles portent des accusations qui peuvent faire l'objet d'une enquête... et qu'il a été jugé que ce qu'elles ont dit était correct. C'est une chose. La question ici est de savoir s'il a fait du bon travail en matière d'infrastructure. C'était la question posée. Il l'a fait", a répondu le président

Collins a donc relancé le président en lui demandant s'il était possible de séparer le comportement personnel de M. Cuomo de son travail professionnel. "Non, je ne le fais pas. On m'a posé une question spécifique", a conclu Joe Biden.