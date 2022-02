Le président américain Joe Biden se dit "convaincu" que le président russe Vladimir Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine, a-t-il fait savoir vendredi au cours d'une conférence de presse. "Je suis convaincu qu'il a pris la décision. Nous avons des raisons de le penser", a-t-il ajouté. Joe Biden a également précisé s'attendre à une attaque russe contre l'Ukraine dans les prochains jours.

Pour le président américain, la Russie veut créer une "fausse justification" pour une guerre contre l'Ukraine.

Malgré une situation de plus en plus tendue, "il n'est pas trop tard", a lancé Joe Biden à la Russie.

Le président américain a par ailleurs confirmé que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontrera son homologue russe Sergueï Lavrov jeudi en Europe afin de désamorcer la situation.

"40% des forces russes en position d'attaque", selon un responsable du Pentagone

Plus de 40% des forces russes massées aux frontières de l'Ukraine sont désormais en position d'attaque, a indiqué vendredi un responsable du Pentagone, notant que la phase de déstabilisation du pays menée par la Russie avait "commencé". Les Etats-Unis, qui évaluent à plus de 150.000 le nombre de soldats russes désormais déployés au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine, ont observé des mouvements de troupes russes vers la frontière depuis mercredi, a indiqué ce responsable du ministère américain de la Défense ayant requis l'anonymat.

"40 à 50% sont en position d'attaque. Ils se sont déployés sur des points de rassemblement tactique au cours des dernières 48 heures", a-t-il indiqué à quelques journalistes.

Les points de rassemblement tactique sont des zones proches de la ligne de front où une unité militaire se rassemble avant de lancer une offensive.

Le responsable a précisé que Moscou disposait vendredi de 125 bataillons de l'armée de terre à proximité des frontières ukrainiennes, contre 60 en temps normal et 80 début février.

La multiplication des heurts entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes, les déclarations incendiaires des dirigeants prorusses et du Kremlin sur la situation dans les régions russophones du Donbass et du Lougansk correspondent à la "campagne de déstabilisation de l'Ukraine (qui) est en cours", selon ce responsable.

Washington prévient depuis des semaines que la Russie va provoquer un incident à la frontière ukrainienne pour justifier une invasion de l'Ukraine.

La Russie nie tout projet d'invasion mais réclame des garanties pour sa sécurité comme le retrait de l'Otan d'Europe de l'Est, autant d'exigences rejetées par l'Occident.

Moscou, outre son soutien aux séparatistes armés, a déjà annexé un territoire ukrainien, la Crimée en 2014.