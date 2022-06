Le président russe veille à garder le plus possible le montant de sa richesse à l'ombre des regards. Des journalistes, du Tijd et de divers médias étrangers, ont cependant réussi à en dévoiler une partie. Ceux-ci ont en effet découvert 86 sociétés et organisations utilisant un même nom de domaine pour leurs adresses électroniques. Associés à ces dernières de nombreux biens : propriétés de luxe, yachts, jets, et des comptes bancaires d’une valeur totale de près de 4,3 milliards d’euros !

L'année dernière l'opposant Alexeï Navalny avait déjà révélé l'existence d'un immense palais, le plus cher au monde, appartenant au président russe au bord de la mer Noire.