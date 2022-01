Dès ce mercredi 2 février, plusieurs mesures sanitaires seront levées chez nos voisins français. "L'évolution de la situation nous permet d'envisager des assouplissements dès le début du mois de février", faisait en effet savoir le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse la semaine dernière.

Concrètement, les assouplissements s'effectueront en trois étapes:

A partir du 2 février, les jauges dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres…) seront levées. Il sera toutefois toujours obligatoire de porter un masque dans ces lieux. Le port du masque en extérieur ne sera par contre plus imposé. Le télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé.

A compter du 15 février, le délai d'injection de la dose "booster" de rappel passera de 7 à 4 mois.

Enfin, la majeure partie des assouplissement prendront effet dès le 16 février. A partir de cette date, les discothèques pourront rouvrir leurs portes et les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire. La consommation sera à nouveau possible dans les stades, les cinémas et les transports, de même que la consommation debout dans les bars. L'interdiction de consommer debout, imposée le 3 janvier, avait suscité de nombreuses critiques.

Pass vaccinal obligatoire depuis le 24 janvier

Pour rappel, le pass vaccinal est entré en vigueur le lundi 24 janvier dans l'Hexagone. Ce pass, qui remplace le pass sanitaire, est obligatoire pour accéder aux lieux accueillant du public, comme les bars et restaurants, les lieux de loisirs ou encore les centres commerciaux. Il est donc impératif d'être en possession d'un schéma vaccinal complet, d'un certificat de rétablissement ou d'une preuve de contre-indication à la vaccination pour entrer dans ces endroits. La présentation d'un simple test négatif n'est plus acceptée.