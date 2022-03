Après deux ans de fermeture des frontières, le pays des Kangourous rouvre aux touristes.

Il y a deux ans, le Covid-19 commençait à tous nous inquiéter et se répandait à travers le monde à grande vitesse. Peu à peu, tous les pays ont fermé leurs frontières pour se protéger, et l’Australie ainsi que la Nouvelle-Zélande ont été montrés en exemple, avec des chiffres très bas et une politique stricte envers les touristes, et ce même entre les vagues successives.