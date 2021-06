Bordeaux: en fouillant dans les encombrants, un homme découvre 85.000€ dans un bibelot en forme d'éléphant Monde La Rédaction L'homme a été honnête et a rendu l'argent au commissariat. © Shutterstock

C'est une histoire dont ce Bordelais risque de se souvenir longtemps. Ce jeudi 24 juin, alors qu'il se balade sur un trottoir en plein coeur de Mérignac, commune limitrophe de Bordeaux, il tombe sur un tas d'encombrants. Le passant décide de farfouiller dans les affaires à la recherche d'un quelconque objet qui pourrait se révéler utile. C'est alors qu'il découvre un drôle de petit bibelot en forme d'éléphant, creux à l'intérieur. Intrigué, l'homme ouvre l'objet et y trouve une liasse de billets. Montant total de la découverte: 85.000€, rien que ça!



Honnête, et sans doute soupçonneux de l'origine de ce petit pactole, l'homme se rend au commissariat le plus proche. Là, la somme est placée en securité dans un coffre en attendant que les enquêteurs puissent déterminer l'origine de l'objet. La Sûreté départementale sera chargée d'élucider cette mystérieuse affaire dans les prochaines semaines.



Le passant reverra-t-il un jour la couleur de sa chanceuse découverte? Rien n'est moins sûr...