Le Premier ministre britannique Boris Johnson, à peine sorti de convalescence après avoir souffert de la maladie Covid-19, et sa compagne Carrie Symonds ont annoncé mercredi dernier la naissance de leur fils, "un petit garçon en bonne santé".

Boris Johnson, 55 ans, a été contaminé par le nouveau coronavirus, ce qui lui a valu une semaine d'hospitalisation dont trois nuits en soins intensifs. Sa fiancée, 32 ans, en a subi les symptômes.

"Le Premier ministre et miss Symonds souhaitent remercier la fantastique équipe de la maternité", a déclaré leur porte-parole.

Boris Johnson a déjà quatre enfants avec une amie d'enfance épousée en secondes noces. Il a reconnu un autre enfant né d'une union extra maritale et la presse lui prête un autre enfant illégitime.

Johnson n’avait pas souhaité livrer les détails de cette naissance mais c’est bien la jeune maman qui a assouvit la curiosité des Britanniques en révélant, samedi une photo du bébé sur son compte Instagram personnel.

Sur ce cliché, on peut la voir enlacer son nouveau-né dans un drap, révélant une partie de son visage et où elle en a profité pour révéler son prénom : Wilfred Lawrie Nicholas.

Un nom rempli de symbole pour les parents, comme Carrie Symonds l’explique : "Je vous présente Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, né le 29 avril à neuf heures du matin. Wilfried à la mémoire du grand-père de Boris et Lawrie à celle de mon papy. Et Nicholas en l'honneur des docteurs Nick Price et Nick Hart, les deux docteurs qui ont sauvé la vie de Boris le mois dernier", dévoile-t-elle.