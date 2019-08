La circulation a été dense sur les routes françaises en ce samedi classé rouge par Bison Futé dans le sens des retours, avec un pic de bouchons cumulés de 608 kilomètres atteint peu après midi.

"Le pic de bouchons a été atteint à 12h10 avec 608 km cumulés au niveau national", a indiqué Bison Futé dans un communiqué, soit l'équivalent d'un trajet Paris-Bordeaux. "La situation est conforme aux prévisions" pour cet avant-dernier week-end avant la rentrée, note l'organisme. A la même heure, le pic de circulation était de 745 kilomètres samedi 17 août. Les principales difficultés de circulation ont concerné la vallée du Rhône sur l'A7 (106 km de ralentissements), le centre sur l'A75, l'arc méditerranéen sur l'A9, l'A61, l'A10, et dans le grand ouest les axes à proximité de Bordeaux et de Nantes, sur l'A13 et la N165, a précisé Bison Futé. En début d'après-midi, le temps de parcours entre Lyon et Orange atteignait 2H30 au lieu de 1H35 habituellement en raison d'un accident au nord d'Orange, a indiqué Vinci Autoroutes. Dans l'autre sens, le temps de parcours entre Orange et Lyon était de 2H20 à la mi-journée. Sur l'A10 pour rejoindre Poitiers depuis Bordeaux, il fallait 3H10 contre 2H10 en temps normal, en raison d'une "succession d'accidents", a ajouté l'opérateur. Un trafic "très chargé" a également été constaté sur l'A63 depuis l'Espagne vers Bordeaux, ainsi que des "perturbations" entre Biarritz et Bayonne en raison de la tenue du G7 samedi et dimanche à Biarritz.

Dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière espagnole, des bouchons ont encombré l'A9, au niveau de la barrière de péage du Boulu dans le sens Espagne/France, mais aussi deux axes départementaux (RD 900 et RD 914). Pour expliquer ces embouteillages, la préfecture des Pyrénées-Orientales a évoqué dans un communiqué, en plus des retours de vacances, un report de trafic des Pyrénées-Atlantiques vers les Pyrénées-Orientales lié à la tenue du G7, ainsi que le renfort des contrôles à la frontière. La Guardia Civil (police militaire espagnole) a par ailleurs prévenu qu'en cas de débordements à Biarritz, la circulation aux trois points de passage frontaliers des Pyrénées-Atlantiques ne sera autorisée qu'aux transporteurs. Et la Direction générale du trafic espagnol alerte les automobilistes et entreprises de transports devant franchir la frontière franco-espagnole du côté basque de ces risques de perturbations, demandant même d'éviter le secteur en privilégiant notamment l'autoroute reliant l'Espagne à la France via le Perthus, près de Perpignan. Dimanche, la journée est orange dans le sens des retours au niveau national, selon Bison Futé.