Ces personnes seront jugées notamment pour "vol avec arme commis en bande organisée", "enlèvement et séquestration" ou "association de malfaiteurs" criminelle, en récidive le plus souvent, après ce braquage dans une résidence hôtelière de luxe parisienne en octobre 2016 au cours duquel des bijoux d'une valeur de plus de six millions de dollars avaient été dérobés et pour la plupart jamais retrouvés.

