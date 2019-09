Le Premier ministre britannique appelle à des élections après la décision de la Cour suprême.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a renouvelé mardi depuis l'ONU son appel à des élections. "La chose évidente à faire est d'organiser des élections, Jeremy Corbyn parle à tort et à travers, et il devrait demander des élections", a déclaré M. Johnson à la sortie d'une rencontre avec des hommes d'affaires à New York, en référence au leader du parti d'opposition travailliste.

Boris Johnson a affirmé mardi n'être "pas du tout d'accord" avec la décision de la Cour suprême de décréter "illégale" la suspension controversée du Parlement, mais il a assuré qu'il la respecterait.

"Je dois dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que les juges ont établi. Je ne pense pas que ce soit juste mais nous irons de l'avant et bien sûr le Parlement va revenir", a déclaré M. Johnson aux médias britanniques à New York, où il assiste l'assemblée générale de l'ONU.