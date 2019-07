Via cette vaste opération de "propagande", l'ancien maire de Londres souhaite réunir le plus possible de citoyens britanniques derrière son projet.





Une source gouvernementale anonyme a expliqué au quotidien d'information que Johnson s'apprêterait à lancer une campagne de 110 millions d'euros, soit la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale.





Cette "fuite" n'a pas tardé à faire réagir, notamment la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, qui parle sur Twitter "de gaspillage financier scandaleux".