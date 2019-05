Le leader de l'opposition travailliste (Labour) au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn, a annoncé vendredi la rupture des discussions avec le gouvernement de Theresa May pour tenter de trouver une sortie à l'impasse du Brexit.

Les rejets successifs par les députés britanniques de l'accord de retrait de l'UE - négocié entre Mme May et les Européens - ont déjà contraint Londres à demander deux fois au reste de l'UE un report de la date de sa sortie, initialement prévue le 29 mars et désormais fixée au 31 octobre au plus tard.

Face à l'impasse parlementaire, le gouvernement et l'opposition travailliste avaient entamé début avril des pourparlers pour trouver un compromis sur la future relation entre leur pays et l'UE. Ces discussions sont désormais rompues.