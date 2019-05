Le gouvernement britannique a apporté mardi son soutien au dernier plan de la Première ministre Theresa May pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne.

Selon la BBC, Mme May propose de maintenir le pays dans une union douanière avec l'UE jusqu'aux prochaines législatives prévues en mai 2022. Theresa May devrait exposer ce plan publiquement dans un discours à 17h00 au 10 Downing Street. Il incluerait aussi de nouvelles mesures en matière environnementale et de droit des travailleurs, dans l'espoir de décrocher le feu vers des députés début juin.