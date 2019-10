Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a évoqué mardi la possibilité d'un accord ce soir encore sur le Brexit, tout en insistant sur les difficultés persistantes, à la suite d'un point de la situation dressé par le négociateur de l'UE Michel Barnier devant les ministres chargés des Affaires européennes, à Luxembourg.

"Ce n'est pas facile, mais j'espère qu'il sera possible aujourd'hui d'engranger un progrès. Si nous avons un accord ce soir, il est possible de le présenter au Conseil (européen de ces jeudi et vendredi), puis il faudra voir s'il est aussi possible pour le parlement britannique d'être d'accord avec ça", a commenté M. Reynders.

Le chef de la diplomatie belge, en partance pour la Commission européenne, a insisté sur la nécessité de dégager une solution sur l'Irlande et sur le marché intérieur, deux lignes rouges des Vingt-sept. "Si c'est possible, nous aurons un deal aujourd'hui. Nous voulons conclure aujourd'hui et avoir un Conseil normal, et sinon on verra..."

Un accord est "encore très possible" pour permettre un divorce à l'amiable entre le Royaume-Uni et l'UE, a assuré de son côté le ministre britannique du Brexit Steve Barclay. M. Barnier avait dit à peu près la même chose à son arrivée à la réunion.

Paris salue "un élan positif" et espère l'annonce d'un accord "ce soir"

La France a salué mardi un "élan positif" dans les négociations entre l'UE et Londres sur le Brexit et "espère un accord d'ici ce soir", a indiqué la présidence française.

"Il y a une possibilité d'accord, c'est reconnu par tous. Nous espérons un accord mais nous ne savons pas encore" s'il aboutira. "On l'espère d'ici ce soir", a expliqué un conseiller de l'Élysée rappelant que le négociateur de l'UE Michel Barnier est "raisonnablement optimiste".

La France a ajouté vouloir "une évaluation claire ce soir pour savoir s'il y a un accord ou non" mais qu'elle refusera que se tiennent des négociations techniques pendant le Conseil européen de jeudi et vendredi, a indiqué l'Élysée.

"Le Conseil européen sera un moment politique pour acter la situation, pas pour faire des négociations techniques détaillées. Ce ne pourra être un enceinte de rattrapage. Nous ne faisons pas les choses en urgence", a ajouté le conseiller.

Mardi, Michel Barnier, s'est dit optimiste à son arrivée à Luxembourg pour informer les ministres européens de l'état d'avancement des discussions avec les Britanniques et jugé que "même si ce sera de plus en plus difficile, un accord est encore possible cette semaine".