Brigitte Macron a dû changer son train de vie depuis le début du mouvement des "gilets jaunes"

Cela fait déjà plus d'un mois que les "gilets jaunes" se mobilisent aux quatre coins de la France. Le mouvement qui a vu le jour suite à l'annonce d'une hausse des taxes sur les carburants connait cependant une légère baisse d'entrain à l'approche des fêtes de fin d'année. L'acte VI qui a eu lieu samedi à Paris a tout de même réuni pas moins de 800 personnes dans les rues de la capitale. Si des mesures ont déjà été annoncées par le président, il n'y a pas que sur le plan politique que la mobilisation a eu un impact.





En effet, selon le magazine Closer, la première dame a dû adapter ses déplacements suite au climat social tendu. Promenades, spectacles et pièces de théâtre sont désormais évités par Brigitte Macron. L'épouse du président de la République souhaiterait de la sorte éviter toute polémique, mais également assurer sa sécurité.





Cela est compréhensible quand on sait que chaque sortie d'Emmanuel Macron est désormais accompagnée d'insultes et huées de la part des "gilets jaunes". A un point tel que ces dernières se font désormais très rares et discrètes comme l'explique Le Monde.





La première dame devrait prendre la parole prochainement à ce sujet.