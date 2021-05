"Budget colossal", "Client qui veut rester incognito", "Éthique/20": des influenceurs approchés pour critiquer le vaccin Pfizer

AFP

Plusieurs influenceurs --qui comptent plus d'un million et demi d'abonnés sur YouTube au total-- ont indiqué lundi avoir été contactés par une agence de communication, qui leur proposait, moyennant finance, de poster des messages mettant en cause le vaccin Pfizer.